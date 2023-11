Jornalista mostra mais de 20 cães abandonados em estrada de Rio Branco; internautas reagem

O abandono de diversos cachorros na Estrada do Irineu Serra, na parte alta de Rio Branco, tem causado desconforto dos internautas nas redes sociais. O jornalista Altino Machado compartilhou em seu perfil pessoal, nesta quinta-feira (16), as imagens com diversos animais abandonados na estrada.

Segundo a publicação, o jornalista percorreu parte do trecho asfaltado da Estrada Raimundo Irineu Serra, enquanto passeava com seu cachorro. Durante o percurso, foram encontrados mais de 20 cachorros no caminho, sendo quase todos animais abandonados.

“Conheço pessoas comprometidas com a luta em defesa dos animais. Conheço também quem apenas ama animais nas caixas de comentários das redes sociais. Repito: não tenho disposição (é um direito) para transformar minha casa em abrigo de cães abandonados. É triste ver animais nessa situação. Quem tem disposição e condições para adotá-los, eis o endereço: Estrada Raimundo Irineu Serra. O endereço mesmo é Rio Branco inteira”, disse.

Nos comentários, os internautas ressaltam a tristeza da situação e pedem soluções, como castração e lares para os animais.

Na última semana, Altino Machado também compartilhou a imagem de outro cachorro que havia sido abandonado e narrou toda a situação. O jornalista publicou as imagens com objetivo de identificar o dono do pet para que possa ser responsabilizado criminalmente. Após algumas horas, Altino informou que o cachorrinho foi adotado por um morador que reside próximo ao local.

Abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064 quem pratica esse tipo de crime pode levar de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato.

Veja o vídeo de Altino Machado que mostra diversos animais abandonados: