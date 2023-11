Jovem de Rondônia morre durante guerra na Ucrânia

O jovem Júlio César Sales Soeiro de 23 anos de idade, morreu no front de batalha na guerra da Ucrânia nesse final de semana. Júlio nasceu em residiu em Machadinho do Oeste (Ro), desde de criança e tinha o sonho de seguir carreira militar. Serviu o Exército Brasileiro em Humaitá -AM por um ano e meio e não conseguiu engajar, mas manteve vivo o sonho de ser militar.

Ano passado viajou pra França, com recursos próprios, com o objetivo de realizar esse sonho mas não obteve êxito. Persistindo, ele conseguiu se alistar como voluntário no Exército Ucraniano. Na Ucrânia fez um período de treinamentos e foi para a batalha. Infelizmente seu sonho e sua vida terminaram de forma trágica, um míssil atingiu Júlio e alguns amigos e eles perderam a vida. Esse fato aconteceu na cidade de Andriivka próximo a Donetsk.

A família foi avisada por um amigo de Júlio que mantinha contato diário com o mesmo via rede social. Outros brasileiros estão nesse front. O exército ucraniano ainda não manteve contato com a família. Juliana disse que nas últimas conversas que manteve com o irmão disse pra ele que ele deveria ser um herói vivo, não um herói morto. Na tentativa de fazê-lo abortar a ideia de ir pra guerra.

A família está em desespero pois nem sabe se poderá dar um último adeus ao ente querido. Juliana também me falou que Júlio era um jovem de muitos amigos, tranquilo e trabalhador. Ela e o esposo tem um mercado na linha e Júlio fazia entregas. “Estamos dilacerados com essa notícia, nunca sentimos tamanha tristeza. Meu irmão era um jovem cheio de planos, um homem bom e trabalhador. Que Deus nos ajude a ter forças e conviver com essa dor. Agradeço aos nossos amigos por tanto carinho com a família”.

“Ah! Meu irmão como dói sua partida! Apenas 23 anos que completou em julho. Meu coração está dilacerado todos nós não queríamos que você tivesse ido ser voluntário nessa guerra da Ucrânia . Como que gostaria que você estivesse aqui comigo agora ah! Como dói meu Deus! Saber que seu corpo está em uma vala aí nesse campo de batalha !!! Como eu te implorei pra você voltar, mas você sempre quis ser um herói de guerra! E foi mesmo! Morreu pra salvar um amigo ferido em combate. Infelizmente não vamos poder dar um último adeus morreu como herói meu irmão”, disse Juliana Sales-Irmã de Júlio César.