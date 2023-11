Jovem gasta R$ 1 mil em maquiagem e erra data do casamento da amiga

O que você faria se estivesse praticamente pronta e descobrisse que o casamento para o qual está se arrumando será só no dia seguinte? Tatá Santos postou, nos Stories do Instagram, uma foto no salão até que a amiga, a noiva, respondeu: “O casamento é só amanhã, ‘tá’? Onde vai bonita assim? Posso saber?”.

A confusão virou motivo de risos entre as amigas. Nos comentários, Tatá contou que tentou dormir com a maquiagem, mas acordou “só a derrota”.

Ela explicou que precisou pagar por uma nova maquiagem, mas por pouco não conseguiu por estar em “cima da hora” (assista ao vídeo aqui).

Também nos comentários, Tatá contou que fez a confusão porque no site dos noivos, a contagem regressiva estava errada.