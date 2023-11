Liziane Gutierrez diz que Lucas Souza era sustentado por diretor de TV

Liziane Gutierrez, que viveu um affair com Lucas Souza, rasgou o verbo e contou alguns detalhes íntimos da vida do ex-militar, após Jojo Todynho expor que terminou o casamento com o rapaz, após flagrá-lo conversando com outros homens. Segundo a ex-Fazenda, ele teria sido sustentando por um diretor de TV, que não teve o nome revelado, e pela influenciadora Luanne Jardim, assassinada durante um assalto numa via do Rio de Janeiro, em maio deste ano.

“Tem muita coisa que eu sei, mas eu tenho que ficar quieta em respeito à Luanne, a ex do Lucas que morreu e era minha amiga. Nunca nem comentei sobre isso, mas, na época que eu saí com o Lucas, ele estava sendo sustentado por ela [Luanne]. Ele negou que ficou comigo e que a gente passou a noite junto porque ele simplesmente falou para ela que só ia encontrar comigo para dar hype, que ele jamais ficaria comigo”, disse em entrevista a Quem.

De acordo com a moça, a amiga continuou ajudando Lucas financeiramente mesmo quando já estava casado com Todynho, porque “ela estava apaixonada” por ela: “Não sei ao certo. Eu sei que quando ela acordou, ela e a Jojo até ficaram amigas. A Luanne ia processar o Lucas com a Nathalia, que é advogada da Jojo. Não me lembro exatamente o que era, mas era algo relacionado a dinheiro. A Jojo ia ser testemunha no processo. Não sei por quê”.

E prosseguiu: “Ele saía com o carro dela, a Porsche que ele andava era dela, e ela começou a perceber que ele não estava pedindo o dinheiro da gasolina. Ela me contou, e depois pessoas do meio me contaram, que ele saía com um diretor da Globo que é casado, que vive tipo ‘família margarina’, e que ele saía com esse cara”.

Liziane acrescentou que soube do caso através de alguns conhecidos que narraram a mesma história. “Esse cara que começou a sustentar ele. Não foi uma, não foram duas pessoas, foram algumas [que me comentaram]. A Luanne não ia mentir sobre isso porque depois ela pegou [alguma coisa] no telefone dele, porque ele morava na casa dela”, ressaltou.

A assessoria do peão de A Fazenda 15 foi procurada pela publicação, que negou as acusações de Gutierrez. “Fake. Ela precisa ter provas sobre isso. O jurídico do Lucas já está entrando com ação sobre isso”, alegaram.

Relacionamento com Luanne Jardim

Lucas Souza abriu seu coração, em entrevista para o Ellas Podcast, sobre seu relacionamento com Luanne Jardim, influenciadora que faleceu no dia 21 de maio, após levar um tiro em uma via do Rio de Janeiro. O ex de Jojo Toddynho contou sobre a convivência que tiveram durante o breve namoro, que durou apenas um mês.

“Eu cheguei a morar com a Luanne. Na época, eu tava morando em hotel e acabei ficando na casa dela. Tive contato com os dois filhos. O mais novo, pra você ter uma ideia, Heitor, me chamava de papai”, confidenciou.

O influenciador ainda completou afirmando que a empresária queria muito ter um relacionamento e tinha o sonho de se casar: “Aparentemente, esse namorado dela era um rapaz do bem. Ela estava bem feliz e eu tava feliz por ela”.

Lucas ainda lembrou que, independente de relacionamento, quando termina, torce pela pessoa e deseja o bem. “Ela estava seguindo a vida dela. Foi muito triste essa tragédia”, concluiu.