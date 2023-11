Luiz Antônio estreia no Campeonato Centro-Oeste em Campo Grande

Luiz Antônio Jerônimo, 12, estreia nesta sexta, 17, no Campeonato Centro-Oeste de Natação, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A competição vai ser promovida no Rádio Clube, a partir das 6 horas (hora Acre), e o garoto acreano chega no torneio com alguns dos melhores tempos do Brasil e por isso a participação é cercada de muita expectativa.

“O Luiz fez grandes marcas nos Jogos Escolares em Brasília e chega bem preparado no Centro-Oeste. Acredito em grandes provas do Luiz”, comentou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Duas provas

Luiz Antônio vai nadar as provas dos 100 metros peito e os 50 metros livres. “O Luiz vai nadar forte nas duas provas fortes nesta sexta. Ele vai disputar mais duas provas no sábado e agora é esperar para saber dos resultados”, afirmou o presidente.