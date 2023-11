Lula anuncia construção de 1,6 mil casas populares para o Acre; veja locais e quem tem direito

O presidente Lula (PT) anunciou nesta quarta-feira (22) a primeira seleção de propostas do novo programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, durante solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Durante a solenidade, o governo federal garantiu a construção de 1.616 moradias populares para os acreanos.

Em Rio Branco serão construídas cerca de 1,4 mil unidades, nos bairros Calafate, Cidade do Povo e Irineu Serra. A execução da maior parte das habitações populares ficará sob a responsabilidade do governo do Acre.

Para Xapuri foram destinadas 100 casas, que serão construídas pelo Estado. Já em Cruzeiro do Sul, a prefeitura municipal conseguiu a seleção de 100 moradias. Ao todo, o investimento é superior a R$ 220 milhões.

O secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, participou do evento e destacou o empenho do governador Gladson Cameli em favor do fortalecimento da políticas públicas habitacionais.

“Inicialmente, nosso estado iria receber mil casas, mas o governador Gladson Cameli esteve reunido no Ministério das Cidades e também solicitou que nos empenhássemos para que pudéssemos alcançar o maior número possível de moradias. Com muito esforço e dedicação, conseguimos junto ao governo federal garantir mais de 600 casas extras”, pontuou.

A expectativa do Estado é iniciar a construção das unidades habitacionais no primeiro semestre de 2024. Nesta fase, as moradias serão destinadas exclusivamente às famílias que se enquadram na faixa 1 do programa, com rendimento mensal de até R$ 2.640,00.

Com informações da Agência de Notícias do Acre