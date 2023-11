Mais de 64% da população rio-branquense diz ter trabalho fixo, diz Pesquisa

Ao menos 64,2% da população rio-branquense tem trabalho fixo. É o que aponta pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac). O levantamento avaliou 204 pessoas economicamente ativas da capital acreana nos últimos dias 16 e 17 de novembro.

Ainda segundo o estudo, outra parcela, de 9,8%, diz fazer trabalhos esporádicos e; 9,8%, aposentados. Aproximadamente 16,2% disseram não trabalhar.

Além disso, da população com trabalho fixo, 39,3% têm carteira assinada, contra 60,7% sem carteira assinada. Da população desempregada, 47% não procuram emprego; outra parcela, de 20,6% procura emprego (6% há menos de um ano; e 14,5%, há mais de um ano).

A pesquisa enfatizou também que 13,7% da população trocou de emprego nos últimos 12 meses. A grande maioria (64,2%) permaneceu estável; e 22,1% estão desempregadas há mais de 12 meses.

Quando à distância da casa ao local de trabalho, 29,9% da população considera percorrer grande distância entre sua casa e o local de trabalho, enquanto 25% acreditam morar próximos. Para mais 14,2% da população, essa distância pode ser avaliada como “mais ou menos”; 8,8% trabalham em locais diversos; 22,1% dizem não trabalhar.

Dos meios para deslocamentos de casa para o local de trabalho e vice-versa, 32,4% da população se utilizam de transportes coletivos, enquanto 16,2%% fazem o percurso a pé; e 12,3%, de moto. Outros 8,8% utilizam carro próprio e 7,4%, bicicletas. A pesquisa destaca ainda o percentual de 23% que não trabalham.

Para 50% dos entrevistados, os ganhos mensais são insuficientes para as necessidades normais, enquanto 35,3% se mostram satisfeitos. Para a parcela de 11,8%, o ganho mensal às vezes atende a demanda mensal. 2,9% se dizem sem renda.

Quanto aos segmentos econômicos de trabalho da população local, 27,5% são da área de serviços e 25,1% do comércio. 12,3% trabalham no setor público e, 31,4% em atividades diversas. Também 3,4% são da atividade agrícola, e 2%, da indústria.

PERFIL DOS ENTREVISTADOS:

Sexo:

Feminino (52,0%); Masculino (48,0%).

Faixa etária:

Dos entrevistados, 63,2% das pessoas são da faixa etária de 16 a 44 anos, sendo 16,7% com idades entre 16 a 24 anos, 24,0% de 25 a 34 anos e 22,5% entre 35 a 44 anos. Acima de 44 anos têm-se 36,7%, sendo 22,5% da faixa etária de 45 a 59 anos e 14,2%, com 60 anos ou mais.

Escolaridade:

Com relação à escolaridade, 55,4% dos entrevistados têm níveis concluídos, no ensino fundamental (5,9%), ensino médio (38,7%), ensino superior (9,8%) e pós-graduação (1,0%). Em contrapartida, 44,6% informam escolaridade incompleta, no ensino fundamental (22,5%), no ensino médio (14,7%) e no ensino superior (7,4%).

Renda média mensal:

Além disso, 40,7% dos entrevistados confirmam renda média de até R$1.100,00/mês, 39,7% entre R$1.101,00 a R$2.000,00 e 12,3% de R$2.001,00 a R$3.000,00 e 7,4%, acima de R$3.000,00/mês.