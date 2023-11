Malafaia critica Alan Rick por voto a favor da Reforma Tributária: “Senadores evangélicos apoiando o absurdo”

O pastor Silas Malafaia, um dos maiores críticos do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores, publicou um vídeo nas redes sociais criticando os ‘senadores evangélicos’, incluindo Alan Rick,do Acre, que votaram a favor da Reforma Tributária proposta pelo governo federal, aprovada na última semana.

Direcionando as críticas apenas aos senadores da ala evangélica, Malafaia lembrou: “Dos seis senadores evangélicos que votaram a favor dessa reforma, se cinco deles fossem contra, a reforma caía”, disse.

“Senadores evangélicos apoiando o absurdo”, escreveu o pastor na publicação.

Malafaia, que é presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), declarou que “tudo o que o PT faz tem viés ideológico” e que membros do PT são tão malandros que vêm com a conversa de colocar uma bala na boca do povo. ‘Olha, vamos zerar a alíquota de tributos sobre a cesta básica’. E as outras coisas?”, questionou.

“Vão controlar para dividir o bolo. E vocês sabem qual é o modus operandi da esquerda. Aos amigos, barras de ouro. Aos inimigos, pão velho”, completou o pastor.

Além de criticar o senador do Acre, Malafaia elencou os outros parlamentares votantes: “Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais; Daniela Ribeiro, da Paraíba, do PSD; Eliziane Gama, comunista antiga, que mudou de partido para enganar os evangélicos do Maranhão, do PSD; Vanderlan Cardoso, que é da Assembleia de Deus lá em Goiás e quer ser candidato a prefeito. Atenção, povo de Goiânia! Zequinha Marinho, que um dia desses estava rindo com Bolsonaro, da Assembleia de Deus lá do Pará, do Podemos lá do Pará; e Laércio Oliveira, de Sergipe, do PP”, finalizou.

Em um artigo publicado, Alan Rick declarou que a Reforma Tributária já era esperada há 30 anos. “Desde que iniciei meu trabalho legislativo, em 2015, estamos debatendo esse tema. O sistema tributário brasileiro está falido, é um modelo burocrático, complicado, que atrasa o país, desestimula investimentos e não se alinha às melhores práticas internacionais”, disse.

A reforma simplificou vários impostos e incluiu várias tarifas em uma só taxa a IVA. No vídeo, Malafaia disse que o esse será o imposto mais caro do mundo, o que foi contestado por Alan. “O novo imposto terá sua alíquota definida em lei complementar, estimada em mais ou menos 25%. Hoje a somatória de PIS/COFINS, IPI, ISS e ICMS dá 53,25%. Esta, que é a mais alta e complexa carga tributária do mundo, será substituída pelo Imposto sobre Valor Agregado (IVA)”.

O senador lembrou ainda que a reforma criou um o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica dos Estados da Amazônia Ocidental, para os estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, e do Amapá, que permitirá a compensação a esses estados por eventuais perdas de arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

“O Brasil não podia mais ficar com um sistema tributário tão arcaico, inadequado e que foi feito para dar errado. Tenho certeza que nós avançamos e podemos avançar mais com a legislação complementar”, finalizou o senador.