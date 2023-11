Matemática no Enem 2023: veja dicas e estratégias para prova

A prova de Matemática do Enem 2023 será aplicada no próximo domingo, 12 de novembro. Os inscritos deverão responder 45 questões objetivas da disciplina.

Matemática é a única área do conhecimento que contará com uma prova específica no Enem 2023. Para resolver o teste da melhor forma, é necessário que o estudante organize o tempo que tem para fazer cada uma das perguntas e, ainda, que separe mais outros momentos para a prova de Ciências da Natureza, que será aplicada no mesmo dia.

O Enem 2023 começou ontem (5), com provas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas e a redação, cujo tema foi: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Estratégia para Matemática no Enem 2023

O professor de matemática do Brasil Escola, Pedro Itallo, diz que uma boa estratégia para a prova da disciplina é fazer um planejamento dos conteúdos que mais caem. O profissional fez um estudo das provas do Enem de matemática desde 2009 e notou que sempre aparecem questões voltadas à aplicabilidade da matemática.

Itallo ressalta que é importante que o aluno tenha uma estratégia definida antes mesmo de começar a resolver as questões

“Se você resolver a prova de matemática do Enem 2022 de forma sequencial, na ordem, ou seja, questão por questão, não vai dar tempo de você fazer tudo. Por isso, você deve seguir uma estratégia, cujo ponto principal é fazer as perguntas fáceis primeiro; em seguida, as médias e, por último, as difíceis”, recomenda o professor Pedro Ítalo.

Então, anote esses cinco itens e você terá boa nota garantida, de acordo com as justificativas do professor.

1 – Separe duas horas para a prova de matemática

Nesse dia, você terá duas provas para resolver durante 5 horas. Deixe a metade do tempo para cada uma. Mas, não se esqueça de reservar meia hora para preencher o gabarito.

2 – Leia e destaque o comando da questão

Primeiro, leia o enunciado completo e, em seguida, destaque ou sublinhe as informações apresentadas para a resolução do item.

3 – Identifique o nível da questão

Você vai pré-caracterizar as questões, lendo rapidamente o texto, para detectar se a pergunta é fácil, média ou difícil.

=>Questões fáceis: aquelas que você lê e já sabe o que tem que fazer. Você sabe que vai resolver a pergunta rapidamente.

=>Questão média: você lê a questão e percebe que sabe qual é o rumo que deve seguir. Entretanto, sabe que vai demorar mais a resolvê-la do que uma pergunta fácil.

=>Questão difícil: você lê a pergunta e não sabe como fazê-la. Mas, também pode ser algum assunto que você não estudou, como, por exemplo, Trigonometria, e por isso vai demorar mais tempo.

4 – Passe à prática

Faça, em um primeiro momento, as questões fáceis e média fáceis. Em um segundo momento, vá para as perguntas médias difíceis e, por último, as difíceis.

5 – Chute

Se você tentou resolver as questões e não conseguiu, a única alternativa é chutar. Mas, somente em último caso.

Dicas para a prova de Matemática do Enem 2023

A primeira dica de Daniel é se acostumar com o tempo de duração do exame que é de cinco horas. Para isso, o professor sugere a realização do Simulado do Enem, que possibilita aos estudantes resolverem questões da prova na mesma condição de tempo que terá no dia do Enem 2023.

O processo de ambientação da prova é permitido com a realização de simulados e da resolução de provas anteriores do Enem. Nesse sentido, os candidatos compreenderão as estruturas das questões.

Daniel reforça que a correção do Enem é realizada por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Nessa metodologia, candidatos que acertam a mesma quantidade de questões podem ter desempenhos diferentes, já que o grau de dificuldade da questão é considerado.

“A ideia principal é conseguir acertar todas as que considerar fácil para depois acertar a maior parte do que tem dificuldade equilibrada, para tentar conseguir posteriormente algumas que julgar difícil.” Daniel Arsego Balbinot

Devido a contextualização da questão, característica do Enem, é importante que se faça uma boa e atenta leitura, sugere o professor de Matemática.

Para facilitar, o educador recomenda que o candidato faça marcações, sublinhe termos importantes, para encontrar informações importantes de forma mais fácil durante a resolução das questões.

“Geralmente há várias questões envolvendo gráficos. Sugiro ter um cuidado nessas questões, pois pela quantidade de informações que um gráfico ou infográfico carrega, não é difícil marcar uma alternativa incorreta por falta de atenção. Como falado acima, é necessário cuidado nas questões mais simples.” Daniel Arsego Balbinot

2º dia do Enem 2023

As provas do Enem 2023 continuam no próximo domigo, 12 de novembro, nos mesmos locais de prova. Desta vez, os inscritos responderão 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza (Biologia, Química e Fisica.

A previsão é que os gabaritos oficiais do Enen 2023 saiam no dia 24 de novembro. Já o resultado deve sair no dia 16 de janeiro de 2024.