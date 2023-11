MC Daniel ganha cabeçada de namorado de fã e esclarece confusão; veja

O que era para ser um jantar entre amigos após um show acabou em confusão entre MC Daniel e o namorado de uma fã, que se incomodou porque a moça pediu para tirar uma foto com o cantor, que apareceu nos stories do Instagram, na madrugada deste domingo (19/11), com um arranhão no rosto e deu detalhes sobre o ocorrido.

MC Daniel começou a sequência de vídeos esclarecendo o motivo de estar falando sobre o assunto: “Só me explicando desde já. Eu vi que muita gente gravou lá e sei que vai viralizar de alguma forma. Já tô me explicando pra que vocês não entenderem errado. Eu não sou um cara de briga faz muito tempo, porque eu parei de brigar, de ser plosivo, porque eu me controlo. Mas tem hora que as pessoas passam do limite e cada ação gera uma reação”.

Logo depois, o artista relatou como começou a treta: “Eu fui comer um temaki com meus parceiros depois do bagulho [show] com a Mari [Fernandez] e aí tinha um playboy lá. A mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe: ‘Quer tirar foto com esse otário’. Eu tava tirando foto com um montão de gente. E eu falei: ‘O que que você falou, parceiro?’. Ele saiu da mesa dele veio até mim, me mandou praquele lugar, foi me dar uma cabeçada e foi ‘pique’ [querer] sair na mão comigo”, detalhou.

Em seguida, MC Daniel afirmou: “Eu não apoio briga, mas, infelizmente, tem gente que merece, tá ligado? Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo. Cada ação gera uma reação. Infelizmente, você tomou sua cobrança, meu parceiro. Se quiser, trocar um papo ou deixar o bagulho em paz, é nós. Se quiser me trombar em outros lugar também, é nós. Só estou me explicando”.

Em outra filmagem, o cantor voltou a afirmar que foi o outro quem provocou: “Só tô me explicando pra deixar tudo bem claro, que foi ele que arrumou confusão, foi ele quem se incomodou, foi ele quem me xingou, foi quando ele veio até mim e ele que tomou a atitude de me agredir primeiro, tá ligado? E é só isso. Não gosto, não sou um cara de pisa, não sou um cara explosivo há muito tempo, não apoio esse tipo de parada. Mas já estou me defendendo porque eu sei que as pessoa são, como as páginas funcionam, como funciona a imprensa, tá bom? Então, é isso. Beijo no coração, tô em casa e tô em paz”, disse ele.

Repetindo que não gosta de violência, como conselho para quem está assistindo aos vídeos, MC Daniel mostrou que funcionários da Temakeria onde estava ofereceram gravações da confusão e ainda declarou que não tem medo de nada:

“Terror nenhum pra playboy que acha que é malandrão, quem acha que é melhor que os outros por causa de dinheiro. clube por causa de dinheiro. Então, eu não posso estar no mesmo postar lugar que o cara ou dele se incomodar de a minha dele vir tirar uma foto comigo”, declarou.

No fim, MC Daniel ainda falou sobre o perfil de seu agressor: “Nem sou disso, mas tem gente que merece, mano. [O jeito] dele é tipo o mano que agride mulher, não gosta de gente como nós, tá ligado? Terror nenhum, mano. Faz parte. Que Deus abençoe a vida dele, que tire essa maldade do coração dele e que ele fique um pouco mais calmo, controlado”.