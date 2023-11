Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena, basta ir a uma casa lotérica, acessar o aplicativo ou o site das Loterias Caixa até as 19h e marcar de seis a 15 números no volante. Também é possível deixar o sistema escolher os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).