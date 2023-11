Michelle Bolsonaro: “Só tem trabalho pros amigues e os bandides”

A presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, cumpriu mais uma agenda pelo Partido Liberal. Ela manteve os ataques ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Michelle criticou as viagens e os gastos do petista ao exterior, e afirmou ser a “a pessoa mais perseguida do Brasil”.

O evento organizado pelo PL Mulher lotou um anfiteatro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com capacidade para receber até dez mil pessoas. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou por mais de 40 minutos, na fala atacou o atual governo por trata “as mulheres como produto”.

Silvio Almeida