Ministro diz que Lula quer transformar florestas mais produtivas no Acre e recuperar áreas

O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, cumpre agenda em Rio Branco neste sábado (25), em um evento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O convite foi feito pelo presidente do órgão, Jorge Viana.

Teixeira disse que o propósito principal da visita ao Acre é criar um arranjo produtivo voltado para os produtos da floresta e alavancar a exportação em parceria com a Apex, com financiamento do Banco da Amazônia. “Primeiro financiamento. Estamos trazendo o Plano Safra da Agricultura Familiar, que tem um componente agroflorestal. São 77,7 bilhões e aqui a gente quer aumentar o investimento nesses sistemas agroflorestais, na produção de alimentos e ao mesmo tempo florestas produtivas. Isto é, a recuperação das áreas degradadas, por meio de produção de açaí, de castanha, de cacau, de café, de acerola. Produtos da floresta que por um lado você recupera, de outro lado tem um resultado econômico positivo”, disse em coletiva.

O ministro informou que pretende aplicar esse arranjo no Acre que deverá ser levado para a COP-30, em 2025, como um modelo inovador.

“Não vamos inventar roda. Tem muita coisa boa acontecendo. O que a gente quer é replicar, potencializar, e avançar nesse arranjo produtivo aqui no Acre, que possa ter um bum de investimento, de engajamento, e nesse propósito, entregar na COP30, que vai acontecer na Amazônia, um programa não a ser anunciado, a ser feito no futuro, mas algo no presente”, destacou.

O evento

O evento de lançamento do Exporta Mais Amazônia acontece em Rio Branco, capital acreana, e consiste na realização de rodada de negócios entre importantes estrangeiros dos setores de açaí, amêndoa de cacau e chocolate, castanha do Brasil, pescados amazônicos e proteína animal e empresas exportadoras brasileiras, de forma gratuita.

O Exporta Mais Amazônia é um novo programa da ApexBrasil voltado a fomentar as exportações de setores compatíveis com a floresta e com alto valor agregado da Amazônia brasileira. O programa inclui ações como a organização de estandes “Amazônia” em feiras internacionais e pelas Mesas Executivas de Exportação – projetos em que a ApexBrasil, instituições parceiras e empresas identificarão, priorizarão e buscarão corrigir entraves à exportação de setores econômicos da Amazônia. Entre outras ações, o edital da Mesa Executiva de Exportação de Castanha do Brasil será lançado durante o Evento de Lançamento do Exporta Mais Amazônia.