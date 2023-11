Miss Acre Trans fica no top 15 do Miss Internacional Queen Brasil

A acreana Allana Rodrigues conquistou a vaga no Top 15 do Miss Internacional Queen Brasil em São Paulo, evento que teve início na quarta-feira (22) e sua final no sábado (25).

Allana ficou confinada durante 4 dias em São Paulo, cumprindo a agenda do evento. Nas redes sociais, a Miss Acre MIQB 2023 compartilhou sua chegada à capital paulista e sua participação no concurso, documentando toda sua rotina no Instagram.

Na noite de sábado, a acreana brilhou na passarela e conquistou a vaga entre 17 candidatas. Infelizmente, a acreana não trouxe o título. A representante de São Paulo, Jessy Lira de Jesus, de 29 anos, foi coroada como a nova Miss Internacional Queen Brasil.

Veja imagens da participação da acreana: