Moradores iniciam visitação no Cemitério São João Batista, em Sena Madureira

Os moradores de diversas partes de Sena Madureira comparecem desde cedo ao cemitério São João Batista para prestar homenagens aos seus entes queridos neste dia de finados. Muitos deles realizam melhorias nos túmulos, levam coroas de flores e acendem velas.

Seu Evandro, morador na comunidade Praia do Paus, Rio Purus, fez o deslocamento à cidade para participar de mais esse momento. Ele é pai do radialista Paulo Roberto Paixão que morreu em agosto de 2010. “Hoje, mais do que nunca, muitas lembranças do meu filho me vêm à memória. A saudade ainda é muito grande”, comentou.

Em frente ao cemitério é possível notar algumas pessoas vendendo velas e coroas de flores. Pela parte da tarde, a movimentação deve aumentar ainda mais. Às 17 horas, a igreja católica promoverá a missa no cemitério São João Batista.

Há visitação também nos cemitérios do 40 (estrada Bom Sucesso) e Recanto da saudade (Segundo Distrito).

Veja fotos: