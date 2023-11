Motociclista bate de frente com carro, é arremessado por vários metros e vai parar no PS

Um acidente foi registrado por volta das 9h da manhã desta terça-feira (7), no cruzamento da Rua Sete de Dezembro com Jarbas Passarinho, no bairro Placas, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares que presenciaram o ocorrido, uma moto modelo Honda XL de cor branca, conduzida por um homem identificado como André Rockemback Ferreira, 51 anos, trafegava na Rua Sete de Dezembro e, sem saber que era obrigatório parar a motocicleta, teria cruzado a Estrada Jarbas passarinho, no momento em que passava um veículo de modelo Nivus, de cor vermelha, que colidiu frontalmente.

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado a cerca de 15 metros. Quando caiu, ficou imóvel. O motorista do veículo permaneceu no local, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou a viatura 04 de suporte básico, e assim que os paramédicos chegaram e prestaram os atendimentos necessários, resolveram pedir apoio para a de suporte avançado para uma melhor avaliação.

O homem foi estabilizado e encaminhado para o Pronto-Socorro da capital em estado de saúde instável, lúcido, orientado, porém, reclamando de dores nas costas. O motociclista foi entregue para a equipe do trauma da unidade para maiores avaliações.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), foi acionada, esteve no local e imediatamente acionou a perícia, que realizou todos os procedimentos para constatar de quem foi a culpa de mais um acidente registrado em Rio Branco.

Veja o vídeo: