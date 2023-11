Motorista com sinais de embriaguez bate em moto, tenta fugir e quase é linchado

Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira (07), nas proximidades do km 50 da BR-364, no sentido Rio Branco (AC) a Porto Velho (RO).

Segundo informações, um veículo teria invadido a preferencial colidindo frontalmente com uma moto conduzida por uma mulher identificada como, Luciana Barbosa Alves, 26 anos. O impacto da batida foi tão forte, que a vítima caiu ao solo ficando gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, os paramédicos chegaram ao local, realizaram todos os procedimentos e encaminharam a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) com várias escoriações pelo corpo, fratura no fêmur, dilaceração no pé esquerdo, um ferimento próximo ao órgão genital com bastante sangramento, fratura no braço direito.

Populares relataram que o motorista seguia em sentido oposto, juntamente com outra pessoa, e que os dois estariam visivelmente com sinais de embriaguez. Após a batida, o motorista tentou fugir do local, mas foi contido pela população, que ficou revoltada com a atitude do motorista.

Uma guarnição da polícia militar chegou rapidamente ao local, prendeu o motorista que não teve seu nome divulgado, e encaminhou para à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) da capital, onde responderá pelos atos infracionais.