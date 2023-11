Motorista perde controle de veículo e bate em poste no bairro Tancredo Neves

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (26) no bairro Tancredo Neves, na parte alta de Rio Branco (AC). O incidente envolveu um veículo Ford KA e aconteceu na rua Juarez Távora.

José Augusto, 40 anos, dirigia seu veículo, um Ford KA, na rua Juarez Távora, a caminho de sua residência, quando, em um momento específico, perdeu o controle do carro. Segundo relatos, ele teria se abaixado para pegar seu aparelho celular, resultando na colisão do veículo contra um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) recebeu a ligação, deslocando uma ambulância de suporte avançado para o local. Simultaneamente, o Corpo de Bombeiros também foi acionado devido à informação de que José Augusto poderia estar preso nas ferragens.

Contudo, ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que o homem, embora em estado de saúde instável e com algumas escoriações, não estava preso no veículo. Ele foi prontamente encaminhado para o pronto-socorro da capital para avaliações mais detalhadas.

Em uma conversa com a esposa de José Augusto, foi revelado que o mesmo havia sofrido um acidente de moto cerca de dois anos atrás, na estrada do Mutum. Na ocasião, tentando desviar de uma cobra, o senhor José fraturou o fêmur, passando por várias cirurgias durante o processo de recuperação.

A presença da Polícia Militar foi registrada no local do acidente, onde foram colhidas informações para a confecção do Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT).