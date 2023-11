Mulher de 35 anos fica em estado grave após ser atropelada por motociclista na Via Chico Mendes

Uma mulher identificada como Luana Barbosa da Silva, de 35 anos, foi atropelada na noite desta terça-feira (22) por uma moto enquanto tentava atravessar a Via Chico Mendes, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Testemunhas oculares relataram que o acidente ocorreu quando uma moto se deslocava no sentido centro-bairro pela via Chico Mendes. No momento crucial, Luana Barbosa da Silva teria atravessado a avenida sem a devida atenção, intersectando o caminho do motoqueiro, cuja identidade ainda não foi revelada.

O impacto foi inevitável, resultando na queda de Luana. O trauma foi especialmente severo, causando um traumatismo crânio encefálico moderado, perda momentânea de consciência e desorientação. A cena angustiante chamou a atenção de populares que, prontamente, acionaram uma equipe de socorristas do Samu que, por coincidência, passava pelo local no momento do acidente.

Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a Luana, imobilizando-a e proporcionando cuidados emergenciais, sendo encaminhada em seguida ao pronto-socorro da capital, onde passará por avaliações mais aprofundadas.

O condutor da moto, envolvido no incidente, sofreu diversas escoriações nos membros superiores e inferiores. Apesar disso, optou por permanecer no local do acidente.