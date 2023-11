Mulher descobre pinça dentro do corpo ao visitar marido na cadeia

São Paulo – A Santa Casa de Araçatuba, no interior de São Paulo, apura a conduta de médicos que esqueceram uma pinça dentro do corpo de uma paciente após uma cirurgia. Ela teria descoberto o objeto, muito parecido com uma tesoura, ao visitar o marido em um presídio e passar por um detector de metais.

O caso foi revelado pela TV TEM e confirmado pelo Metrópoles. À emissora, a sogra da paciente afirmou que a pinça foi encontrada pelo detector de metais no Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto, no interior paulista.

Em seguida, a mulher foi até a Santa Casa e confirmou que a pinça estava em sua região pélvica. No mesmo hospital, ela havia feito uma cirurgia em setembro.

A paciente foi novamente internada e o objeto foi retirado do seu corpo.

Protocolos

A direção da Santa Casa de Araçatuba afirma que “o hospital possui protocolos específicos para que os procedimentos cirúrgicos sejam realizados com segurança para os pacientes”.

“Por isso, já iniciou apuração para esclarecer se o protocolo foi seguido pela equipe que realizou o procedimento. Ao final desta apuração, a direção do hospital tomará as medidas necessárias de responsabilização”, diz.

Por meio de nota, a diretoria do hospital também afirma que “pediu pressa na apuração dos fatos” e que a direção médica “já comunicou o ocorrido ao Conselho Regional de Medicina (CRM)”.

“Informamos que a paciente já passou por novo procedimento, que foi bem sucedido e até o início desta tarde seguia internada em quadro clinico estável”, afirma a Santa Casa.