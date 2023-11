Mulher é agredida e quase morta a facadas depois de se recusar a ter relações sexuais com “amigo”

O fato aconteceu por volta das 15h40 desta quinta-feira (16), na Rua Palmeiral, bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Segundo informações repassadas, a jovem identificada como Karoline Silva, 21 anos, estaria passando o dia em companhia de alguns amigos no bairro Cidade Nova.

As informações dão conta de que, Karoline seria usuária de entorpecentes, e que estaria aproveitando o dia na companhia de várias pessoas, em um dado momento um dos rapazes que estaria junto com ela curtindo, resolveu ter relações sexuais com ela, que se recusou.

O homem, que não foi identificado, ficou enfurecido, e desferiu um soco em seu rosto, vindo a sangrar bastante, porém, não satisfeito com a agressão, teria tentado contra sua vida, usando uma faca, e a ferido por diversas vezes. Após o ato, o homem teria tomado rumo ignorado.

Muito machucada, a mulher conseguiu pedir ajuda em um ponto de táxi e mototáxi situado na antiga rodoviária de Rio Branco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado (01) rapidamente chegou ao local. Os paramédicos realizaram todos os procedimentos e encaminharam a vítima para o Pronto-Socorro da capital Rio Branco, em estado de saúde instável.

A Dra. Janaína, médica plantonista do Samu, relatou que Karoline teve três perfurações por arma branca, no tórax, no braço, e na mão, e um hematoma com sangramento ativo na face. A jovem foi entregue a equipe do trauma para maiores avaliações.

Karoline ainda chegou a afirmar que foi apenas uma pessoa que teria tentado contra sua vida. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local para colher informações sobre o agressor, e acionaram a Polícia Civil, que iniciará as investigações para descobrir quem foi o autor e a motivação dessa tentativa de homicídio ocorrido em Rio Branco.