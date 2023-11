Mulher sofre cortes profundos e traumatismo craniano ao colidir moto contra canteiro na AC-10

Uma mulher identificada como Raiane Costa da Silva, 31 anos, quando perdeu o controle do veículo ao colidir contra um canteiro na rodovia AC-10, estrada de Porto Acre, sentido Rio Branco.

Amigos da vítima informaram que Raiane teria ingerido bebidas alcoólicas, e no momento da queda, ela teria se feridos com algumas garrafas que carregava.

O serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte básico foi destacada para atender a ocorrência. Os socorristas chegaram ao local, prestaram todos os atendimentos e encaminharam a vítima em estado grave ao pronto socorro da capital.

Segundo informações do socorrista Geyson Oliveira, a paciente foi entregue com várias escoriações, cortes profundos nas costas, no braço e um traumatismo crânio encefálico grave na região ociptal (nuca).

No hospital, ela foi entregue a equipe do trauma do Pronto Socorro de Rio Branco para maiores avaliações.