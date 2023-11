Edvaldo pede que Dr. Guilherme seja homenageado com Comenda de Ordem ao Mérito

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) subiu no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (7), e lamentou a morte do médico William John Woods, conhecido como Dr Guilherme, que atuou no Acre salvando vítimas da hanseníase.

O parlamentar disse que achou ‘insuficiente’ as homenagens institucionais feitas ao médico e solicitou à Mesa Diretora da Casa a concessão da Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, in memoriam, ao médico.

“Esse homem teve uma vida missionária. Veio jovem para o Acre. Ele subia e descia rios. Adentrava a igarapés, se soubesse a notícia que lá em um centro, distante, 3, 4 dias de pé, existia uma pessoa acometida por essa doença [hanseníase], ele deixava o barco no porto e ia de pés, ao encontro dessa famílias, diagnosticava, deixava os remédios e voltava de 6 em 6 meses até que a doença tivesse regredida”, contou o deputado.

Com o recesso de fim de ano da Aleac próximo, os homenageados com a comenda já estão definidos. Por isso, Edvaldo pediu que a Mesa Diretora abra uma exceção para conceder a homenagem ao médico.

“Ele merece esse reconhecimento para que os seus familiares possam perceber, que ele deixou aqui marcas profundas de solidariedade ao nosso povo”, disse Edvaldo.

O presidente da Mesa, deputado Luiz Gonzaga concordou com a homenagem e disse que irá achar uma forma para conceder o pedido.

Quem foi William John Woods

Dr. Guilherme viu de perto a realidade da população e resolveu se tornar médico para diminuir um pouco os problemas de saúde e o sofrimento do povo que habitava a região. Inicialmente se tornou paramédico, realizando curso voltado para a área de hanseníase, promovido pela Leprosy Research Unit e em 1974 se graduou em medicina pela Universidade Federal do Amazonas.

Transferiu-se em 1979 para o Acre, onde foi gerente do Programa de Dermatologia desde 1981 até o início da década de 2000. Em 1997 recebeu o título de Cavalheiro da Ordem Britânica, concedido pela Rainha da Inglaterra, sobretudo por seu esforço em combater a doença no Brasil.

Doença de Jorge Lobo

Dr. Guilherme também era reconhecido por ter descoberto cura para a doença tropical de Jorge Lobo, que é rara e só tem incidência na Amazônia. Entre as condecorações recebidas, Dr. William foi agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico e com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Acre