No Acre, PF prende peruano que iria para Alemanha traficando cocaína escondida em mala

No feriado do Dia dos Finados, nesta quinta-feira (2), a Polícia Federal prendeu no posto migratório em Assis Brasil, na fronteira do Acre com o Peru, um traficante que transportava 1,3kg de pasta base de cocaína escondida nas laterais e no fundo de duas malas.

Preso em flagrante, o peruano tinha passagem comprada para Munique, na Alemanha.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Epitaciolândia e não teve o nome divulgado pela PF. O peruano vai ser indiciado por tráfico internacional de drogas.