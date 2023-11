“Nosso senador está se recuperando bem”, diz Marfisa ao mostrar Petecão fazendo exercicios

A vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (24) mostrando o seu esposo, senador Sérgio Petecão (PSD), praticando exercícios em um hospital de Brasília, onde se recupera de uma grave pneumonia bacteriana.

No vídeo, é possível ver o senador de 63 anos praticando o exercício de bicicleta, um sinal que o quadro de saúde apresenta sinais de melhoras após passar dias internado. A vice-prefeita expressou sua gratidão pela onda de orações e apoio que têm sido direcionadas ao senador durante esse período delicado de sua saúde.

A condição de saúde de Petecão tornou-se crítica após uma agenda intensa no Acre na semana passada. Ao retornar à capital federal, ele apresentou uma piora significativa em seu quadro de saúde, levando à necessidade de internação para tratamento com antibióticos. A pneumonia bacteriana comprometeu 70% da capacidade do pulmão direito do parlamentar, exigindo cuidados médicos especializados.