Organização confirma show de Manu Bahtidão no Acre e lança promoção com doação de ingresso Open Bar

Os empresários Leôncio Castro e Wendell Barbosa confirmaram em seus perfis nas redes sociais a contração do show da cantora Manu Bahtidão.

Estourada no Brasil com vários hits, entre eles “Daqui pra frente”, com a participação de Simone Mendes, a cantora deve sacudir o Acre no início de 2024. Com show agenda para o dia 2 de fevereiro, Manu Bahtidão já é um dos show mais aguardados no ano.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, o empresário Leôncio revelou que os ingressos já vão começar a ser vendidos nesta segunda (27): “Estamos finalizando alguns detalhes pra poder soltar as vendas. Nesta segunda-feira (27), já vamos iniciar”.

Nesta terça-feira (21), os empresários já lançaram um mega ‘adesivaço’ batizado de Caldeirão da Manu. De acordo com as publicações, quem adesivar o carro ganha um ingresso Ala Vip Open Bar. O adesivaço vai acontecer no dia 25 de novembro, neste sábado, no Bartô Music, na Avenida Ceará.

Veja mais detalhes no card: