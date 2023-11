Pai espanca e mata filha envenenada por não aceitar namoro com jovem de outra religião

Um homem espancou a filha de 14 anos e a obrigou a ingerir pesticida por não aceitar a relação da adolescente com um rapaz de outra religião, na Índia. O crime ocorreu em 29 de outubro, na vila de Aluva West, no estado de Kerala.

A polícia prendeu o pai, de 43 anos, e o autuou pelos crimes de tentativa de homicídio e dano voluntário por armas e meios perigosos.

A menina foi internada na UTI pediátrica de um hospital particular, em estado grave, e lutava pela vida depois que foi brutalmente agr3dida e teve um agrotóxico derramado em sua garganta, na tentativa de matá-la. Tudo porque a adolescente muçulmana teria um relacionamento com um menino hindu de 16 anos, que vive em outra comunidade.

As autoridades do hospital informaram que a jovem morreu na quarta, 1º de novembro, por falência múltipla de órgãos. A polícia disse que o inquérito está em andamento e o corpo foi entregue aos familiares após a realização da autópsia. A informação é do Blog Trends.