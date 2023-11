Parapan: Brasil supera 100 ouros nos Jogos de Santiago

O Brasil alcançou uma marca significativa, nesta quinta-feira (23), na atual edição dos Jogos Parapan-Americanos, que estão sendo disputados em Santiago (Chile). A delegação brasileira chegou à marca de 100 medalhas de ouro na competição. E o responsável pela conquista foi o paulista Samuel de Oliveira, o Samuka, na prova dos 200 metros estilo livre da classe S5 (comprometimento físico-motor).

No total, o Time Brasil chegou ao total de 40 pódios no sexto dia de competições, totalizando 242 medalhas (112 ouros, 63 pratas e 67 bronzes), o que lhe garante a liderança do quadro de medalhas. A segunda posição é ocupada pela Colômbia, com 115 medalhas (34 de ouro, 44 de prata e 37 de bronze), e os Estados Unidos estão em terceiro, com 105 medalhas obtidas (33 de ouro, 38 de prata e 34 de bronze).