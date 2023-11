Parceria entre deputado Laerte Gomes e governador permite benefícios para Nova União

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) teve uma agenda de inaugurações e entrega de equipamentos para agentes comunitários de saúde do município de Nova União. A inauguração foi em relação à reforma e ampliação da EMEIF (Escola Municipal de Ensino Infantil) Marcos Adriano Issler, com a participação de outras lideranças do município de Nova União. Laerte Gomes é o líder do Governo na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE-RO) e agradece ao governador Marcos Rocha pelo atendimento às reivindicações que tem feito.

A reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Marcos Adriano Issler atendeu, segundo o deputado, solicitação do prefeito João Levi e dos vereadores Neto Serrano, Marin e Enéas. O estabelecimento passou por reforma e ampliação em toda sua estrutura.

“Foi com muita alegria que inauguramos a Escola Marcos Adriano que, aliás, ficou muito bonita. Uma escola bem estruturada garante uma qualidade de ensino melhor aos alunos e um ambiente de trabalho agradável aos servidores. Quero agradecer ao governador, coronel Marcos Rocha, nosso parceiro, que nos atendeu e liberou o recurso para as obras da escola”, destacou o deputado.

Ainda em Nova União, o parlamentar inaugurou oito quilômetros de micro revestimento de ruas e avenidas pavimentadas do município. As obras foram outra solicitação do prefeito João Levi, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, vereador Neto Serrano, além dos vereadores Dida. Marin e Enéas. O deputado também anunciou a entrega de um milhão de lâmpadas de led para instalação nos postes de Nova União.

“Essa obra proporciona uma vida mais longa ao asfalto já existente, e cidade asfaltada e bem iluminada é benefício e segurança para toda a população. Novamente agradeço ao nosso governador, Marcos Rocha por ter liberado o recurso e autorizado o convênio, assim como agradeço o senador Marcos Rogério que nos apoiou com o recurso para a aquisição das lâmpadas de led, que sem dúvida, deixarão o município ainda mais bonito e seguro. Da mesma forma, agradeço ao prefeito João Levi por ter nos cobrado essa obra e solicitado o recurso juntos aos vereadores” , ressaltou Laerte.

Além de obras físicas em Nova União, o deputado fez a entrega de 20 motos zero quilômetro para atender os agentes comunitários de saúde do município. As motos atenderam solicitação solicitação do vereador Enéas, junto ao prefeito João Levi.

“Agora os agentes terão dignidade de contar com um veículo para exercerem seu trabalho que é de suma importância para a qualidade de vida para a população. E mais uma vez, não poderia deixar de agradecer o governador por liberar o recurso e apoiar esse projeto. Juntos estamos investindo e trabalhando por uma Nova União cada vez mais forte e desenvolvida”, concluiu o deputado Laerte Gomes.