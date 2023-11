Paris Hilton anuncia nascimento da segunda filha e revela o nome

Paris Hilton usou as redes sociais, nesta sexta-feira (24/11), para anunciar a chegada da sua segunda filha. A bebê veio ao mundo por meio de uma barriga de aluguel e ela manteve o assunto em segredo até o nascimento da criança.

Nas redes sociais, ela mostrou a foto de um macacão rosa de bebê e revelou o nome da pequena: London.

“Grata pela minha filha. Minha princesa chegou!”, escreveu ela na legenda do post no perfil do Instagram. Confira o post aqui.