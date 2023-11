Pegadinha? Jovem tatua nome do namorado na testa e vídeo viraliza

A influenciadora Ana Stanskovsky publicou um vídeo para lá de curioso no TikTok. Nele, a britânica de 27 anos aparece sendo tatuada com o nome do namorado “Kevin” em letras enormes na testa. A ideia, segundo a jovem, era mostrar “devoção” ao namorado.

Ana tatuou o nome do parceiro logo abaixo da linha do cabelo, em tamanho grande e em negrito. O vídeo, que mostra o início do procedimento até o último retoque da tatuagem, acumula cerca de 1 milhão de visualizações no Instagram.

Nos comentários, a maioria dos internautas duvidou que a tatuagem fosse real. “É uma pegadinha. Não há sangue ou vermelhidão”, escreveu um usuário. Outra pessoa disse não acreditar que Ana tenha ido tão longe assim para “homenagear” o namorado.

Real ou fake?

De acordo com a própria Ana, o desenho é autêntico. A britânica, inclusive, não se arrepende do que fez. “Eu nem consigo acreditar que fiz isso. Sei que é um pouco louco, mas gosto de expressar meus sentimentos e acho que se você realmente ama alguém, deveria ser capaz de exibi-los”.

No entanto, o jornal Metro consultou Kevin Paul, tatuador das estrelas, que afirmou que a tatuagem é falsa. “É 100% falso. É literalmente um caneta-marcador preta. A máquina nem está funcionando e não sai tinta dela. Não há nenhuma agulha penetrando na pele”.Ele também notou que a pele de Ana não deu sinais de que estava passando por uma tatuagem: “A pele ficaria levantada e com vergões. Todos os poros seriam levantados. Você também veria tinta e sangue escorrendo pelo rosto dela”, finalizou.