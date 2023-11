Personas: espetáculo de teatro aborda violência contra mulher no Acre; conheça

Personas é um espetáculo teatral solo que parte do olhar de mulheres que vivenciaram diversos tipos de violência feminina, dessa forma, pretende-se com esse trabalho levar para um público em situação de vulnerabilidade social, identificação e reflexão com as histórias que narradas pelas diversas personas apresentadas no palco pela atriz Sandra Buh.

Buscando a democratização de acesso aos bens culturais produzidos em Rio Branco, as apresentações acontecerão no Instituto Socioeducativo Mocinha Magalhães, nas escolas Anice Dib Jatene, CEJA e na Casa Rosa Mulher.

O projeto “Circula Personas” foi aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura, financiado pela Fundação Garibaldi Brasil através do Edital 07/2023 – Área de arte, é um trabalho necessário para que possamos proporcionar acesso a uma cultura de transformação social, possibilitando que pessoas com pouco acesso à bens culturais tenham a oportunidade de compreender, através dos diálogos propostos no texto do espetáculo e das rodas de conversas, que os direitos de igualdades das mulheres, a violência de gênero e o combate ao machismo estrutural não se trata de uma disputa entre lados e sim uma medida de transformação e conquista pela liberdade que vem sendo construída pouco a pouco em coletividade.

A temática é densa, mas abordada de forma leve, engraçada e muito reflexiva um tema muito pertinente a realidade social enfrentada pelo estado do Acre, que em 2022 teve o quarto maior índice de feminicídios no país. É um verdadeiro convite ao respeito às mulheres e ao empoderamento feminino.

FICHA TÉCNICA

Texto, direção, concepção cênica e interpretação: Sandra Buh

Assistente de direção: Marilia Bomfim

Dramaturgia Sonora: Sandra Buh, Écio Rogério e Gabriel Kerchiner

Cenário: Sandra Buh

Iluminação: Sandra Buh e Nathânia Oliveira

Produção: Nathânia Oliveira

Assistente de produção: Alexandra Albuquerque

Realização: O Barulho do Acre