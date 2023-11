Polícia Militar prende mototaxista com mais de cinco quilos de maconha na capital

No contexto do feriado prolongado, o Comando Geral da Polícia Militar, por intermédio de sua Diretoria Operacional, deflagrou a Operação Proclamação. O objetivo central da iniciativa policial é intensificar a presença das forças de segurança em todas as regiões do estado.

Neste domingo (19), a Polícia Militar estabeleceu uma barreira de fiscalização na antiga estrada de Porto Acre, localizada no bairro das Placas, parte alta de Rio Branco (AC). Diversos veículos foram submetidos a verificações de rotina, abrangendo documentos e averiguações veiculares.

Em um momento específico, um mototaxista identificado como Francisco da Silva Rocha, de 48 anos, conduzia sua motocicleta, uma Honda Titan de placas NXS-1684. Ao sair da Rua Joaquim Macedo em direção à antiga estrada de Porto Acre no bairro das Placas, o mototaxista se deparou com a blitz montada. Nesse instante, Francisco teria tentado evitar a fiscalização, realizando uma manobra rápida. Contudo, uma guarnição estrategicamente posicionada interceptou o mototaxista, que demonstrou nervosismo.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma mochila nas costas de Francisco. Ao verificar o conteúdo, descobriram cinco tijolos de maconha, totalizando um peso de 5 quilos e 205 gramas. Ao ser questionado sobre o destino da droga, o mototaxista optou por permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, mesmo sem histórico criminal conhecido, Francisco recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a substância entorpecente apreendida, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA). Lá, ele prestará depoimentos e ficará à disposição da justiça para os desdobramentos legais.