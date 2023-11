Preço da vela dispara no Dia dos Finados em cemitérios de Rio Branco; veja valores

Um dos itens mais buscados no Dia dos Finados são as velas, acesas nos túmulos de entes queridos que partiram. O preço médio da vela aumentou neste ano, quando comparado com anos anteriores. Em 2021, por exemplo, um pacote com 8 velas poderia ser encontrado por R$ 5 em tendas espalhadas por cemitérios da capital.

Neste ano, o preço do mesmo pacote saltou para R$ 8. É como se uma vela custasse R$ 1.

Embora o preço tenha subido, Ziziel Pacífico, acreano que tem uma tenda no Cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate, disse que as vendas estão no esperado neste Dia dos Finados.

Vendendo um pacote a R$ 8 e dois por R$ 15, ele aproveita o feriado para garantir uma renda extra.