Xapuri será contemplada com veículo Van MovCeu para suporte às atividades de cultura

A Prefeitura de Xapuri através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo participou nos meses de setembro e outubro de 2023 da seleção de projetos do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura intitulado “Seleção MovCeu”, uma iniciativa do Programa Territórios da Cultura do Ministério da Cultura, destinada a levar cultura a áreas periféricas dos municípios brasileiros.

O MovCEU é um equipamento cultural itinerante e é projetado para locais com famílias de baixa renda em municípios com menos de 20 mil habitantes, rurais ou urbanos, que tenham limitações para construção de equipamentos culturais públicos. O projeto proporciona acesso à infraestrutura para formação, fruição e produção cultural, unindo comunidades por meio do enriquecimento cultural.

Muito entusiasmado e feliz com a aprovação de seu projeto, o Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Xapuri, Jorge Alves, diz que a Van MovCeu auxiliará nas atividades itinerantes de cultura no município, como a Campanha Natal Feliz, Cinema no bairro, reuniões comunitárias, entre outras.

“Estamos muito felizes, pois esse equipamento vai nos ajudar e muito. São muitas as atividades culturais que desenvolvemos no município, e agora teremos ainda mais estrutura para melhor atender a nossa população. Agradeço a nossa equipe da Secretaria pelo empenho nesta empreitada”, disse Jorge Alves.

Xapuri deverá receber o equipamento nas próximas semanas.