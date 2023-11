Procurado pela Interpol, polícia prende pastor que estava foragido após estuprar crianças no Acre

Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil de Blumenau prendeu um pastor de 57 anos, que estava foragido há 3 anos e integrava a lista da Interpol. Ele era procurado por ter cometido estupro entre 2016 e 2017 no Acre.

O pastor tinha mandado de prisão expedido em aberto 2ª Vara da Comarca da Infância e da Juventude de Rio Branco.

Segundo investigações, o pastor teria abusado de crianças entre 5 e 9 anos, usando da posição religiosa para cometer os crimes.

A Polícia informou que as vítimas eram foram levadas até a casa do pastor, onde tinham suas partes íntimas tocadas por ele. As acusações levaram o pastor a ser incluído na lista vermelha da Interpol.

O pastor não teve o nome divulgado. Ele foi preso no bairro Velha Grande, em Blumenau. O homem foi encaminhado a Delegacia do município e conduzido ao Presíido Regional de Blumenau. A Justiça do Acre deverá tomar as decisões cabíveis.