Quadrilha é presa após realizar vários assaltos em Rio Branco

A ação criminosa teve início quando três indivíduos fortemente armados invadiram dois estabelecimentos comerciais, ambos casas de carne na região. Armados com armas de fogo, eles renderam clientes e funcionários, levando consigo diversos aparelhos celulares e duas motocicletas.

A reação imediata da Polícia Militar se deu após ser acionada para uma ocorrência de assalto em uma das casas de carne do segundo distrito. Militares do segundo batalhão estiveram no local, colhendo informações detalhadas sobre o ocorrido.

Com base nos relatos das vítimas, que colaboraram com as autoridades, a polícia rastreou o celular de uma das vítimas, levando a equipe até uma residência na rua dos Operários, no bairro Boa União, região da Baixada da Sobral.

Ao baterem na porta, os policiais foram atendidos por uma mulher, proprietária da residência, que prontamente autorizou a entrada da guarnição. No interior da casa, encontravam-se Erlan da Costa Macedo, de 23 anos, com histórico criminal por assalto em 2019, e dois menores de 16 e 17 anos.

Dentro de uma mochila escondida, os policiais descobriram um revólver calibre .38 com seis munições intactas, uma garrucha tipo escopeta de fabricação caseira, oito celulares subtraídos nos assaltos, uma quantidade de entorpecentes e as duas motocicletas roubadas, além de uma carcaça de moto, possivelmente resultado de outro crime.

Diante dos fatos, Erlan da Costa Macedo foi detido em flagrante, enquanto os menores foram apreendidos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde as vítimas realizaram o reconhecimento dos autores do delito.

A proprietária da casa foi conduzida para prestar esclarecimentos ao delegado sobre a presença dos produtos roubados em sua residência. As investigações agora estão sob responsabilidade da Polícia Civil, que continuará a apurar os detalhes desse ato criminoso.