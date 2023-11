Quarta-feira com chuvas pontuais e temporais no Acre; veja a previsão completa

De acordo com a previsão publicada pelo meteorologista Davi Friale em seu site O Tempo Aqui, a quarta-feira (8) no Acre deve ser de chuvas fortes com possibilidade de temporais.

Em Cruzeiro do Sul, Tarauacá e em Rio Branco há alta probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias.

Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, as mínimas ficam entre 22 e 24ºC, e as máximas, entre podem chegar a 35ºC.

Já em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as máximas ficam entre 35 e 37ºC.

Previsão de chuvas até sábado

Durante toda a semana, o calor vai predominar. Entre esta quarta-feira (8) e asexta-feira (10) deverão ocorrer chuvas intensas, em virtude da incursão de uma massa de ar muito úmida, originária do oceano Atlântico.