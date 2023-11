Quem é Patrick Dempsey, eleito o homem mais sexy do mundo pela ‘People’ em 2023

Patrick Galen Dempsey começou a carreira de ator em 1985, aos 18 anos, em peças de teatro que rodaram os Estados Unidos. No cinema, começou a chamar atenção em 1987, aos 21 anos, ao atuar no filme “Casanova – Adorável Sedutor”. A partir daí, seguiu escalado para várias comédias do fim da década que fizeram sucesso na TV no Brasil: “Namorada de Aluguel” (1987), “Essas Garotas” (1988) e “Loverboy: Garoto de Programa” (1989).