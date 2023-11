Radames fecha temporada 2023 com título e acesso no Baraúnas

Depois de vestir as camisas do Galvez, no Estadual, e do São Francisco, no Brasileiro da Série D, o atacante Radames fechou a temporada de 2023 com título da 2ª Divisão no Rio Grande do Norte pelo Baraúnas.

“O Baraúnas é um time de muita tradição no Nordeste e felizmente conseguimos o título e o acesso. A volta para a primeira divisão significa muito para cidade de Mossoró”, declarou Radames.

4 gols e 3 assistências

Radames disputou nove partidas no Estadual, marcando 4 gols e 3 assistências. “Os números mostram como foi o fechamento da temporada e não tenho nada para reclamar, somente agradecer”, disse o atacante de Tarauacá.

Acre ou Nordeste

Segundo Radames, o momento agora é para aproveitar as férias. Contudo, o atleta tem propostas do futebol acreano e do Nordeste. “Vou esperar alguns dias para poder definir onde irei jogar. O importante é que tenho propostas “, comentou Radames.