Rio Branco e Humaitá conhecem possíveis adversários na Copa do Brasil

O departamento técnico da CBF começa a detalhar a Copa do Brasil de 2024. Pelas primeiras projeções Rio Branco e Humaitá, representantes acreanos no torneio, ficarão no pote F e os adversários vão ser os times do pote B. Os cruzamentos são: A x E; B x F ; C x G e D x H com Rio Branco e Humaitá jogando em casa e precisando vencer para avançar na competição.

Copa Santa Catarina

A Copa Santa Catarina está sendo disputada e o campeão pode promover mudanças em todos os potes do torneio.

Pote B

Juventude-RS

Sport-PE

CRB-AL

Criciúma-SC

Sampaio Corrêa-MA

Tombense-MG

Ituano-SP

Operário-MT

ABC-RN

Remo-PA