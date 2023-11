Robbie Williams homenageia fã de 70 anos que morreu durante show

Robbie Williams emocionou os fãs durante um show realizado na última quarta-feira (22/11). O cantor homenageou Robyn Hall, uma fã de 70 anos de idade que morreu após sofrer um acidente durante um show dele na Austrália.

Robyn tentou passar por cima das fileiras de assentos após o fim do show de Robbie, no dia 16 de novembro, e acabou caindo da arquibancada. Ela sofreu um grave ferimento na cabeça e foi prontamente socorrida. Mesmo assim, não resistiu e morreu no dia seguinte.

“Ouvi a notícia, a trágica notícia desta semana, de que uma fã morreu em um acidente após o show em Sydney e sinto que, depois de todos esses anos, sou você e você sou eu, e nós somos um ao outro quando estamos juntos”, falou entre uma música e outra.

“Então, quando algo assim acontece, meu coração parte. Tenho pensado muito sobre isso e pensei sobre isso durante todo o show desta noite. De mim e da minha banda até Robyn e a família de Robyn”, lamentou.

A morte foi confirmada na última terça-feira (21/11), pela BBC. Ao ficar sabendo da notícia, Robbie Williams fez questão de homenagear a fã durante o último show realizado.

“Vamos todos cantar, ela era alguém como você que veio ao show esta noite. E acho que ela merece uma grande música, e esta noite é para ela”, finalizou o artista, que dedicou a música Angels para a fã.