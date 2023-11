Rondônia tem 9º mês consecutivo com crescimento de empregos formais, diz Caged

O estado de Rondônia acumula, desde o início do ano, um saldo de 12,6 mil vagas com carteira assinada geradas. Em outubro, o número total (estoque) de pessoas trabalhando em empregos formais no estado chegou a 270.179. Os dados são do Novo Caged e foram divulgados nesta terça-feira, 28 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Rondônia registrou no mês passado saldo positivo, com 404 novos postos de trabalho, resultantes de 12.536 admissões e 12.132 desligamentos.

No estado, a distribuição de novas vagas por sexo é equilibrada, sendo 7,2 mil admissões para homens e 5,2 mil para mulheres. O saldo do mês registrou 58% dos postos para homens e 42% para mulheres. Rondonienses com ensino médio completo são os que mais conquistaram vagas novas com carteira em outubro: 543. Jovens entre 18 e 24 anos também são o grupo com maior saldo de vagas: 531.

Levando em conta os cinco setores econômicos avaliados pelo Novo Caged, o saldo em Rondônia foi positivo em três. Serviços foi o setor que teve atividade mais intensa, com 213 vagas no saldo, a partir de 4.296 admissões e 4.083 desligamentos. O estoque de pessoas trabalhando nesse setor chegou a 106.629. Na sequência aparecem Comércio (+140) e Indústria (+72) com saldos positivos em outubro. Construção (-6) e Agropecuária (-15) registraram queda.

O município de Vilhena puxou a fila do saldo de empregos formais em outubro de 2023. Foram 125, resultado de 1.451 contratações e 1.326 demissões. Na sequência dos cinco municípios com melhor saldo aparecem Cacoal (+117), Jaru (+87), Corumbiara (+47) e Guajará-Mirim (+39).

NACIONAL — O Brasil fechou outubro de 2023 com um saldo de 190.366 vagas formais de trabalho. No período, houve 1,94 milhão de admissões e 1,75 milhão de desligamentos. São mais de 30 mil empregos a mais do que os gerados em outubro de 2022. Desde o início do ano, o país acumula saldo de quase 1,8 milhão de empregos formais. A variação em dez meses é positiva nos cinco grandes setores da economia e nas 27 unidades da Federação.

Os dados do Novo Caged indicam também que o estoque total, ou seja, o número de brasileiros que estavam trabalhando com carteira assinada em outubro de 2023, chegou a 44,22 milhões, o maior já registrado na série histórica levando em conta tanto o período do Caged (junho de 2002 a 2019) quanto do Novo Caged (a partir de 2020). Em outubro, a variação foi positiva em quatro dos cinco setores e em 26 das 27 unidades federativas.

Outros destaques

→ O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de Serviços, com saldo de 109.939 postos formais de trabalho. Destacam-se áreas como informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (saldo de +65.128).

→ O segundo maior gerador de postos de trabalho foi o Comércio, com +49.647 postos de trabalho. Destacam-se o Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios – Supermercados (+6.307) e Hipermercados (+1.925), além de Artigos de Vestuário (+5.026).

→ O terceiro maior crescimento ocorreu na Indústria, com saldo de +20.954 postos de trabalho. Destacam-se a fabricação de açúcar em bruto, com saldo de +1.500, especialmente em Alagoas (+1.268), e a fabricação de móveis, com saldo de +1.330.

→ A Construção Civil teve saldo de +11.480 postos formais. A Construção de Edifícios teve saldo de +3.652.

→ A Agropecuária foi o único setor que gerou saldo negativo (-1.656), decorrente da desmobilização do café (-2.850), do cultivo de alho (-1.677), de batata-inglesa (-1.233) e de cebola (-1.138), que superaram o aumento na Produção de Sementes (+4.088).

GRUPOS POPULACIONAIS — O saldo foi positivo para mulheres (+90.696) e homens (+99.671). No que se refere às pessoas com deficiência, foram +1.699 postos de trabalho. A relação foi positiva também para pardos (+110.240), brancos (+64.660), pretos (+22.300), amarelos (+15.395) e indígenas (+652).

FAIXA ETÁRIA — Desagregado por faixa etária, o saldo foi de (+20.111) para jovens até 17 anos, (+115.732) para 18 a 24 anos; (+24.139) para 25 até 29 anos; (+21.387) para 30 a 39 anos; (+17.238) para 40 a 49 anos; (-3.307) para 50 a 64 anos.

SALÁRIOS — O salário médio real de admissão foi de R$ 2.029,33, apresentando estabilidade com decréscimo de R$ 5,18 (-0,3%) em comparação com o valor corrigido de setembro (R$ 2.034,51). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, o ganho real foi de R$ 16,34 (0,8%).