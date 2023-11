Sábado terá tempo muito quente e com chuvas pontuais; veja previsão

Os acreanos devem enfrentar um tempo quente neste sábado (11), com sol, nuvens e chuvas, em geral, passageiras e pontuais, mas que podem ser fortes e acompanhadas de temporais. A previsão é do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui.

Além disso, em todo este final de semana, o calor vai predominar.As chuvas ocorrerão,mas forma passageira e pontual, podendo ser fortes em algumas áreas.

Veja temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 32 e 34ºC.