Saiba por que Fátima Bernardes apareceu na Globo de cadeira de rodas

Fátima Bernardes pegou os fãs de surpresa ao aparecer na TV Globo, no último sábado (11/11), numa cadeira de rodas. A apresentadora foi até a emissora gravar a vinheta de fim de ano, mas por conta de um acidente que quebrou seu pé, precisou usar o acessório para se locomover.

No dia 2 de novembro, a namorada de Túlio Gadêlha sofreu o incidente e talvez precise se ficar à frente do The Voice Brasil usando muletas. Como a coluna havia noticiado, a Vênua Platinada já colocou em prática todas as condições para que a jornalista siga fazendo seu trabalho normalmente. Fátima ainda participaria do Teleton, mas precisou cancelar sua ida ao SBT, sendo substituída por Patrícia Poeta.

No programa, a artista mandou uma mensagem gravada e fez sua doação para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Tiago Abravanel, que estava como mestre de cerimônias, mandou um recado para Bernardes: “Estamos muito felizes, aliás, a nossa queridíssima Fátima Bernardes causou o maior burburinho quando foi anunciada, mas realmente não pode vir por problema de saúde. Mas ela está presente por meio de um vídeo”.