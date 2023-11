Santa Cruz e Flamengo são finalistas do Campeonato Estadual Sub-15

Santa Cruz e Flamengo são as equipes finalistas do Campeonato Estadual Sub-15. Nas semifinais disputadas na tarde desta segunda, 6, no Florestão, o Santa Cruz goleou a AFEX por 5 a 0 e o Flamengo bateu o Galvez, de virada, por 3 a 2.

Capivara não deu chance

O Santa Cruz iniciou o duelo contra a AFEX com intensidade e abriu 2 a 0 no placar. A Capivara manteve o ritmo durante todo o confronto e com gols de Vinícius (3), Marquinhos e Samuel garantiu a vaga na final.

Com gol nos acréscimos

O Galvez abriu 2 a 0 com gols de Micael e TK. O Imperador tinha o jogo controlado, mas em duas belas cobranças de faltas Vitor Gabriel empatou o confronto. Nos acréscimos, Mário Ricardo marcou de cabeça e definiu a classificação.

Final na sexta

Santa Cruz e Flamengo decidem o título do Estadual na sexta, 10, às 15 horas, no Florestão.