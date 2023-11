Secretário de Saúde se declara para esposa em seu aniversário: “Realizado por ter você”

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, fez uma declaração pra lá de apaixonada no aniversário da esposa, a empresária Patrícia Parente, celebrado nesta terça-feira (21).

No Instagram, o médico publicou uma foto da esposa e, na legenda, prestou sua homenagem.

“Na minha opinião, essa foto não precisaria de legendas, ela por si só fala sobre você, e desafio a todos que te conheçam, que compartilhem do mesmo pensamento e consigam ler todas as suas qualidades nessa foto. Hoje é seu dia, dia de muita felicidade para todas as pessoas que lhe rodeiam, que lhe amam e que lhe cuidam”, escreveu.

“Minha princesa, quero que saiba que meu coração transborda de alegria em fazer parte do seu dia, que você seja muito, mas muito feliz, que seus sonhos e suas conquistas se realizem, que a felicidade desse dia se estenda por todos os momentos desse novo ciclo! Me sinto realizado por ter você ao meu lado, por construir uma história juntos! Feliz aniversário meu amor!”, finalizou.

