Seleção acreana de vôlei perde jogos na abertura do Campeonato Brasileiro

A seleção Acreana iniciou a caminhada no Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16 nesta terça, 21, no ginásio do Meta, com derrotas. Os garotos acreanos perderam para a seleção de Alagoas por 2 sets a 1 com parciais de 25/19, 22/25 e 25/22 e foram derrotados pela seleção do Rio Grande do Norte por 3 sets a 0 com parciais de 25/19, 25/22 e 25/23.

“Fizemos sets bem equilibrados nos dois jogos. Precisamos ter um pouco mais de calma e capricho nos momentos decisivos das partidas”, declarou a técnica seleção Acreana, Talita Garcia.

Contra o Piauí

A seleção Acreana enfrenta a seleção do Piauí nesta quarta, 22, a partir das 16h30, no ginásio do Meta, e uma vitória é fundamental para manter as boas possibilidades de garantir uma vaga na semifinal.

Vice da CBV

O vice-presidente da CBV, Gustavo Laranjeira, prestigia o Campeonato Brasileiro em Rio Branco.

“Vir ao Acre com a realização de um Brasileiro é motivo de satisfação. Trabalhar a base com a realização de torneios nacionais é muito importante para a CBV”, destacou Gustavo Laranjeira.

Outros resultados

Rio Grande do Norte 3 x 0 Tocantins (25/21, 25/23 e 25/17)

Piauí 3 x 0 Sergipe (25/21, 25/22 e 25/14)

Alagoas 3 x 0 Goiás (25/23, 25/17 e 25/16)

Piauí 2 x 1 (25/9, 22/25 e 25/23)