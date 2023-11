Sem Tiago Souza, Rio Branco avalia nomes para definir treinador

O técnico Tiago Souza confirmou na noite desta segunda, 27, por meio de uma nota, a desistência de assumir o comando do Rio Branco na temporada de 2024.

“Por questões particulares não poderei assumir a equipe na próxima temporada. Desejo todo o sucesso para o Rio Branco”, disse Tiago Souza.

Não gostou

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, vem trabalhando na formação do elenco e não consultou Tiago Souza para as contratações. Não ser consultado para a definição do elenco foi determinante para vir assumir o Estrelão. “No Rio Branco quem forma elenco, quem contrata jogador é a diretoria. Sabemos a nossa responsabilidade”, declarou Valdemar Neto.

O mais rápido possível

Segundo Valdemar Neto, o objetivo é definir o novo treinador para 2024 o mais rápido possível. “Vamos iniciar a nossa preparação no dia 26 de dezembro e por isso precisamos definir. Temos várias opções”, afirmou o presidente.