Sesacre prepara programação em alusão ao Dia Mundial do Diabetes; confira

O Dia Mundial da Diabetes é comemorado desde 1991, em 14 de novembro, data de aniversário de Sir Frederick Banting, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. Estima-se que 422 milhões de adultos viviam com diabetes em 2014. O tema adotado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (Anad) em 2023 diz respeito à “Educação para proteger o seu futuro: acesso aos cuidados e tratamentos do diabetes”.

Em alusão à data, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo de Prevenção a Doenças Crônicas (NPDC), realizará uma ação de qualificação direcionada aos profissionais da Atenção Primária em Saúde e da Rede de Urgência e Emergência, na próxima terça-feira (14), no Pronto-Socorro de Rio Branco.

“As atividades da campanha este ano se concentrarão em destacar a necessidade de maior acesso à educação de qualidade por profissionais de saúde e pessoas que vivem com diabetes”, enfatiza a coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas da Sesacre, Liliane Maia.

O objetivo é atualizar aproximadamente 150 profissionais, com intuito de melhorar a assistência aos pacientes diabéticos em suas necessidades de saúde dentro da Rede.

Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina – hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Sua falta provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.

Tipos:

Tipo 1: causado pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do sistema imunológico em que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. Ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos.

Tipo 2: resulta da resistência à insulina e de deficiência na sua secreção. Ocorre em cerca de 90% dos diabéticos.

Diabetes Gestacional: é a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Sua causa exata ainda não é conhecida.

Outros tipos: são decorrentes de defeitos genéticos associados com outras doenças ou com o uso de medicamentos.

Podem ser: defeitos genéticos da função da célula beta; defeitos genéticos na ação da insulina; doenças do pâncreas (pancreatite, neoplasia, hemocromatose, fibrose cística, etc.); induzidos por drogas ou produtos químicos (diuréticos, corticoides, betabloqueadores, contraceptivos, etc.).

Principais sintomas do diabetes tipo 1:

vontade de urinar diversas vezes;

fome frequente;

sede constante;

perda de peso;

fraqueza;

fadiga;

nervosismo;

mudanças de humor;

náusea;

vômito.

Principais sintomas do diabetes tipo 2:

infecções frequentes;

alteração visual (visão embaçada);

dificuldade na cicatrização de feridas;

formigamento nos pés;

furúnculos.

Complicações:

O tratamento correto do diabetes significa manter uma vida saudável, evitando diversas complicações que surgem em consequência do mau controle da glicemia. Altas taxas de açúcar no sangue, por tempo prolongado, podem causar sérios danos à saúde: cegueira, insuficiência renal, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e amputação de membros inferiores.

Tratamento e prevenção:

Uma dieta saudável, atividade física e evitar o uso de tabaco podem prevenir ou retardar o diabetes tipo 2. Além disso, a doença pode ser tratada e suas consequências evitadas ou retardadas com medicamentos, exames regulares e tratamento de complicações.

